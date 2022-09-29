Кремль дал свою оценку масштабу разрушения «Северного потока»

В Кремле прокомментировали масштаб разрушения газопровода «Северный поток», сообщив, что по всем признакам это похоже на «некий акт».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о масштабе разрушений на "Северном потоке". Чиновник заявил: разрушения на нитях газопровода свидетельствуют, что это действительно "некий акт".

"Это именно инцидент. Пока более четкой квалификации мы не можем дать, но масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это действительно некий акт", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, о том, как именно оценивают произошедший инцидент в Кремле. Журналистов интересовало, считают ли в администрации президента произошедшие террористическим актом.

В понедельник появилось информация о нескольких утечках газа в районе побережья Дании и Швеции. Были обнаружены несколько повреждений, как на "Северном потоке", так и на "Северном потоке-2".

За произошедшими инцидентами последовала бурная международная реакция. Представители Дании, Германии и Швеции не исключают, что данные разрушения могут быть вызванные диверсиями.

Москва запросила информацию о произошедших ЧП сразу, как стало известно о произошедшем. Датские власти уведомили о произошедшем взрыве на месте утечке газа.

Оператор "северного потока" Nord Stream Ag сообщал, что ЧП на газопроводах вопиющи, и оценить, во сколько обойдется ремонт, представляется сейчас невозможным.