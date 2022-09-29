Жена Бондарчука Андреева не появляется на публике, как появилась информация о её романе с Ургантом

Актриса Паулина Андреева - молодая супруга режиссёра Фёдора Бондарчука. Знаменитость перестала появляться на людях, как только заговорили о её романе с известным ведущим Иваном Ургантом.

Режиссер Фёдор Бондарчук прибыл на премьерный показ картины "Сердца Пармы" без своей жены, актрисы Паулины Андреевой.

Звёздная пара давно никуда не выходила вместе. И это мероприятие Бондарчук посетил в гордом одиночестве без своей молодой супруги.

Издание "Woman.ru" поспешило успокоить поклонников знаменитой четы, сообщив, что суженая режиссера занята личными проектами, на ней также заботы по воспитанию маленького сына Бондарчука, которому исполнилось всего 1, 5 года.

Шум поднялся из-за того, что накануне в сети обсуждали информацию о тайной романе Андреевой с известным ведущим телевидения и актёром Иваном Ургантом.

К слову, картина "Сердце Пармы", премьеру которой и посетил Бондарчук, стала последней работой Сергея Пускепалиса, скончавшегося в результате ДТП 20 сентября текущего года.