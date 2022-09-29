Голливудская актриса Анджелина Джоли публично поддержала жительниц Ирана

Актриса опубликовала пост в инстаграме, в котором высказалась в поддержку женщин Ирана на фоне протестов.

«Уважение смелым, дерзким и бесстрашным женщинам Ирана. Все, кто десятилетиями выживал и оказывал сопротивление, выходят сегодня на улицы. Женщинам не нужно, чтобы их перевоспитывали, чтобы их моральные принципы и тело контролировали. Им нужна свобода жить и дышать без насилия и угроз», — написала Джоли.

Протесты в Иране начались после гибели 22-летней Махсы Амини, избитую полицией за неправильно повязанный хиджаб.

Всё началось с родного города погибшей Махсы, Секкеза, где во время похорон иранские женщины начали снимать с себя хиджабы.

В поддержку женщин Ирана ранее выступила российская супермодель Ирина Шейк и бывший нападающий "Зенита" иранец Сердар Азмун.