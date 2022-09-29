Людская мудрость на 30 сентября 1, 2 октября

За долгие века наблюдения за природой наши предки смогли накопить изрядный объем знаний, которыми и нам, их потомкам, воспользоваться далеко не грех.

30 сентября традиционный день скорби об ушедших из жизни родных и близких. А вечером молодежь в этот день устраивает вечеринки, причем молодые девушки нередко шептали на любовь или свадьбу. Ну и необходимо с самого утра обратить внимание на погоду, если утро выдалось пасмурное, то ближайшие несколько дней будут без дождя.

1октября лучший день для сбора шиповника и отправки его на сушку. Ягода эта очень целебная, так что зевать не стоит. Устные календари называли октября журавлиным днем. Если в этот день журавли полетят на юг, то Покров будет с первым морозом.

2 октября первый день пчелиной девятины. С этого дня и по 10 октября пчеляры собирают мед и ставят ульи в склепы. Весь период рекомендуется съедать хоть немного меда. Ну а ветер с юга сулит добрый урожай зерновых на следующий год.