Житель столицы позвонил в полицию с заявлением о найденом мертвом теле
В Москве мужчина после получения повестки о мобилизации сообщил в полицию, что нашел у себя на съемной квартире труп.
37-летний москвич позвонил в органы правопорядка и признался, что нашел в квартире труп ее хозяина.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции ничего в квартире не обнаружили. Но мужчина продолжал настаивать на своих показаниях.
Сотрудникам правопорядка пришлось вызвать скорую психиатрическую помощь.
В процессе беседы с врачами выяснилось, что мужчина симулировал психическое расстройство, чтобы избежать мобилизации. Полицейские выписали ему штраф за ложный вызов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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