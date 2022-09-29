Житель столицы позвонил в полицию с заявлением о найденом мертвом теле

В Москве мужчина после получения повестки о мобилизации сообщил в полицию, что нашел у себя на съемной квартире труп.

37-летний москвич позвонил в органы правопорядка и признался, что нашел в квартире труп ее хозяина.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции ничего в квартире не обнаружили. Но мужчина продолжал настаивать на своих показаниях.

Сотрудникам правопорядка пришлось вызвать скорую психиатрическую помощь.

В процессе беседы с врачами выяснилось, что мужчина симулировал психическое расстройство, чтобы избежать мобилизации. Полицейские выписали ему штраф за ложный вызов.