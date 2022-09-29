Пугачёва снова отправилась за рубеж в компании своих детей
Певица Алла Пугачёва со своими наследниками Лизой и Гарри снова покинула Россию. Знаменитость вылетела из столичного аэропорта Внуково.
Исполнительница Алла Пугачева вновь отправилась за рубеж. Артистка улетела с территории Российской Федерации в компании своих младших детей - двойняшек Лизой и Гарри.
Издание "Известия" сообщает, что Алла Борисовна поднялась в воздух в обществе сына и дочери из московского аэропорта Внуково.
В сообщении говорится: "У нас появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привозит Примадонну в аэропорт, а затем покидает его. На этой же машине Пугачева отвозила детей в школу на 1 сентября".
По предварительным данным, звезда отечественной сцены отправилась в Израиль. Когда "женщина, которая поёт" вернется на родину и вернется ли вообще, неясно.
Обратного билета у знаменитости нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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