Пугачёва снова отправилась за рубеж в компании своих детей

Певица Алла Пугачёва со своими наследниками Лизой и Гарри снова покинула Россию. Знаменитость вылетела из столичного аэропорта Внуково.

Исполнительница Алла Пугачева вновь отправилась за рубеж. Артистка улетела с территории Российской Федерации в компании своих младших детей - двойняшек Лизой и Гарри.

Издание "Известия" сообщает, что Алла Борисовна поднялась в воздух в обществе сына и дочери из московского аэропорта Внуково.

В сообщении говорится: "У нас появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привозит Примадонну в аэропорт, а затем покидает его. На этой же машине Пугачева отвозила детей в школу на 1 сентября".

По предварительным данным, звезда отечественной сцены отправилась в Израиль. Когда "женщина, которая поёт" вернется на родину и вернется ли вообще, неясно.

Обратного билета у знаменитости нет.