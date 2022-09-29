НАТО угрожает серьезно ответить на любую атаку его критической инфраструктуры
НАТО пригрозило решительным ответом на любую атаку критической инфраструктуры альянса.
В четверг РИА Новости со ссылкой на заявление альянса сообщили, что Североатлантический альянс сделал заявление в связи с инцидентами на российских газопроводах "Северный поток" в котором говорится, что за любой удар по критической инфраструктуре стран альянса последует решительный ответ.
В тексте отмечается, что члены альянса обязались сдерживать и защищаться от силового использования энергетики и других гибридных тактик воздействия. Они пообещали дать решительный ответ в случае нападения на любую важную инфраструктуру союзников.
В заявлении также сообщается, что НАТО поддерживает расследования, которые проводятся с целью установления причин повреждения российских газопроводов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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