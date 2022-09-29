Луна советует чем заняться людям 30 сентября м 1,2 октября
Лунный календарь используется многими дачниками в своей деятельности. И это способствует высоким урожаям.
30 сентября удачные сутки для размещения собранного урожая на продолжительное хранение, а еще для консервации различных продуктов. Садоводам стоит не предаваться праздности, а заняться культивацией и рыхлением почвы, уничтожением вредителей и посадкой кустарников и деревьев.
1 октября Луна советует подкормить минеральными удобрениями комнатные цветы. Цветы и травы можно срезать на сухие букеты, также стоит обрезать деревья и кустарники. имеет смысл подрыхлить и внести подкормку различным многолетним растениям, в их числе ревеню и спарже.
2 октября прекрасный день для посева культур под зиму, посадки садовых деревьев и кустарников. Если не все корнеплоды убраны с огорода, то 2 октября рекомендуется завершить их уборку. Хорошо в этот день пройдет засол капусты, она получится с хрустинкой. И еще под зиму можно высадить петрушку, морковь свеклу и пастернак.
Опубликовано: Staalker
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