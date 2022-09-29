С первого числа в Беларуси подорожают табачные изделия
В октябре курильщиков ждет неприятный сюприз: цены на сигареты вырастут примерно на 15-20 копеек.
Посмотреть информацию о максимальных розничных ценах на табачные изделия можно на сайте министерства по налогам и сборам.
Так, некоторые марки Гродненской табачной фабрики "Неман" подорожают на 15 копеек.
На 20 копеек увеличится ценник на Kent Switch (Br5,00), Kent Feel Aroma (Br4,80).
А Rothmans of London Silver с октября будут дороже на 60 копеек(Br3,85).
Табачная продукция компании "Табак-инвест" увеличит ценники на 5-20 копеек. Изделия марки МАС подорожают на 20 копеек. За "Корону" придется отдать на 10 копеек больше. Monte Carlo, Winston, Camel, Richmond, Sobranie поднимутся в цене на 15-20 копеек.
За сигареты фирмы "Интер Тобакко" надо будет доплачивать 5-15 копеек(Dove, Red).
Отдельные марки импортных изделий увеличатся в цене на 15-20 копеек - Vogue, DUNHILL, KENT, Pall Mall.
Опубликовано: Храмова Оксана
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