С первого числа в Беларуси подорожают табачные изделия

В октябре курильщиков ждет неприятный сюприз: цены на сигареты вырастут примерно на 15-20 копеек.

Посмотреть информацию о максимальных розничных ценах на табачные изделия можно на сайте министерства по налогам и сборам.

Так, некоторые марки Гродненской табачной фабрики "Неман" подорожают на 15 копеек.

На 20 копеек увеличится ценник на Kent Switch (Br5,00), Kent Feel Aroma (Br4,80).

А Rothmans of London Silver с октября будут дороже на 60 копеек(Br3,85).

Табачная продукция компании "Табак-инвест" увеличит ценники на 5-20 копеек. Изделия марки МАС подорожают на 20 копеек. За "Корону" придется отдать на 10 копеек больше. Monte Carlo, Winston, Camel, Richmond, Sobranie поднимутся в цене на 15-20 копеек.

За сигареты фирмы "Интер Тобакко" надо будет доплачивать 5-15 копеек(Dove, Red).

Отдельные марки импортных изделий увеличатся в цене на 15-20 копеек - Vogue, DUNHILL, KENT, Pall Mall.