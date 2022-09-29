Пандемия серьезно и глубоко повлияла на людей, изменив их личность
Согласно исследованиям, за два года пандемии люди психологически изменились так, как обычно меняются за десять лет.
Ученые-психологи из Мичиганского университета изучили данные 7109 человек в возрасте от 18 до 109 лет.
Все участвовавшие прошли тест, в ходе которого проводилась оценка характера. Анализу подверглись пять характеристик: невротизм, экстраверсия, открытость, сговорчивость и добросовестность.
Наибольшие отклонения наблюдались у молодых людей. Люди пожилого возраста показали более стабильное состояние.
«Молодые люди стали более капризными и склонными к стрессу, менее склонными к сотрудничеству и доверию, а также менее сдержанными и ответственными», – подчеркнули авторы эксперимента.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Пандемия серьезно и глубоко повлияла на людей, изменив их личность
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