Пандемия серьезно и глубоко повлияла на людей, изменив их личность

Согласно исследованиям, за два года пандемии люди психологически изменились так, как обычно меняются за десять лет.

Ученые-психологи из Мичиганского университета изучили данные 7109 человек в возрасте от 18 до 109 лет.

Все участвовавшие прошли тест, в ходе которого проводилась оценка характера. Анализу подверглись пять характеристик: невротизм, экстраверсия, открытость, сговорчивость и добросовестность.

Наибольшие отклонения наблюдались у молодых людей. Люди пожилого возраста показали более стабильное состояние.

«Молодые люди стали более капризными и склонными к стрессу, менее склонными к сотрудничеству и доверию, а также менее сдержанными и ответственными», – подчеркнули авторы эксперимента.