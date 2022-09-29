Российские банки погасят кредиты погибших на спецоперации граждан за свой счет

Кредиты российских граждан,погибших или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы за счет кредитующих банков.

Правительственный портал "Объясняем.рф" пояснил, что кредиты погибших заемщиков или ставших инвалидами первой группы в результате боевых действий в ходе спецоперации в Украине будут аннулированы за счет банков.

"Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируется за счет банков", — сообщает "Объясняем.рф".

Портал уточнил, что данное правило касается и членов семей заемщиков.