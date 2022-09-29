В США на улицах штата Флорида плавают акулы: очевидцы выложили видео в сеть

Последствием урагана "Иэн" стало затопление Флориды. Теперь на месте обычной улицы образовались реки воды, в которых была замечена опасная хищница.

Очевидцы из городка Форт-Майерс выложили в интернет ролик, где можно увидеть плавающую по улицам акулу.

Ураган "Иэн" настиг юго-западное побережье Флориды в среду. С ним пришли затяжные проливные дожди и сильные ветра. Улицы штата ушли под воду в считанные часы.

Ветер рвал электропровода, косил деревья. Около 2 млн людей оказались без света. В штате Флорида власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

На ликвидацию последствий стихии брошены все экстренные службы.