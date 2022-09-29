В Москве преступник обманом выманил у подростка крупную сумму денег
В течение года школьник перевел на счет афериста более трех миллионов рублей
Злоумышленником оказался 23-летний житель Башкортостана. Молодой аферист создал несколько аккаунтов в соцсетях от имени девушек и при их помощи вступил в переписку с потерпевшим.
Через некоторое время мошенник прибег к шантажу, угрожая обнародовать интимные подробности переписки, если подросток не переведет ему на карту значительную сумму денег.
В общей сложности школьник отдал аферисту около трех миллионов рублей.
В настоящее время преступник задержан. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», – заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Опубликовано: Храмова Оксана
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