В Москве преступник обманом выманил у подростка крупную сумму денег

В течение года школьник перевел на счет афериста более трех миллионов рублей

Злоумышленником оказался 23-летний житель Башкортостана. Молодой аферист создал несколько аккаунтов в соцсетях от имени девушек и при их помощи вступил в переписку с потерпевшим.

Через некоторое время мошенник прибег к шантажу, угрожая обнародовать интимные подробности переписки, если подросток не переведет ему на карту значительную сумму денег.

В общей сложности школьник отдал аферисту около трех миллионов рублей.

В настоящее время преступник задержан. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», – заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.