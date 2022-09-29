29 сентября православный праздник святой великомученицы Евфимии Всехвальной

На рубеже 3-4 веков в городе Халкидоне в семье христиан жила девушка Евфимия. Тяжкое то было время ибо при правлении римского императора Диоклетиана во всех частях империи проходили гонения на христиан.

Однако юная Евфимия могла прожить жизнь если не в почете, тог в достатке. Красавица приглянулась правителю города, который решил ее соблазнить.

Христианская добродетель не позволила юной христианке избрать путь порока, властитель не удовлетворил с девицей свою похоть. В гневе на непокорность правитель решил предать Евфимию мучительной смерти. После долгих и жестоких пыток юную красавицу бросили к диким зверям на растерзание.

Христианам удалось тайно выкрасть растерзанное тело и предать его земле. Несколько позднее над захоронением святой великомученицы возвели храм. Мощи Евфимии спустя время были перенесены с большим почетом в Константинополь.