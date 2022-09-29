Врачи предупреждают: недолеченный насморк может быть опасен

Терапевт Татьяна Романенко объяснила, чем рискует человек, не долечив до конца банальный насморк.

Осложнением недолеченного насморка является синусит, который чреват воспалением пазух головного мозга.

Татьяна Романенко:

«Это может быть не только гайморит, это может быть фронтит, то есть воспаление пазух лобной кости»

Инфекционный процесс может распространиться из носа в ухо. А это уже воспаление слуховой трубы или даже средний отит. К тому же есть риск воспаления внутреннего уха.

Совет терапевта: