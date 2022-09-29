Балицкий: украинские военные сбросили беспилотник на территорию Запорожской АЭС
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военнослужащие сбросили беспилотник на территорию ЗАЭС в Энергодаре, ядерной угрозы нет.
29 сентября глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Первого канала» заявил, что служащие Вооружённых сил Украины сбросили беспилотный летательный аппарат непосредственно над территорией Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, что привело к небольшому короткому замыканию.
Балицкий отметил, что все последствия попадания дрона ВСУ по объекту вспомогательной инфраструктуры ЗАЭС оперативно устранены, что позволило избежать угрозы радиационной безопасности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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