Стивен Сигал и Владимир Соловьев навестили раненых бойцов Росгвардии
Известный американской актер и российский журналист посетили военный госпиталь в Подмосковье.
Пресс-служба Росгвардии сообщила о том, что Стивен Сигал и Владимир Соловьев навестили раненых бойцов в военном госпитале в Подмосковье.
"Знаменитый актер и известный журналист посетили главный военный клинический госпиталь Росгвардии и пообщались с военнослужащими ведомства, находящимися на излечении", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что почетных гостей сопровождал первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Польши: НАТО вступит в войну с РФ из-за применения ядерного оружия
Путин: коллективный Запад пытается развязать кровавую бойню на территории СНГ
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Стивен Сигал и Владимир Соловьев навестили раненых бойцов Росгвардии
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»