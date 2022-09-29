Стивен Сигал и Владимир Соловьев навестили раненых бойцов Росгвардии

Известный американской актер и российский журналист посетили военный госпиталь в Подмосковье.

Пресс-служба Росгвардии сообщила о том, что Стивен Сигал и Владимир Соловьев навестили раненых бойцов в военном госпитале в Подмосковье.

"Знаменитый актер и известный журналист посетили главный военный клинический госпиталь Росгвардии и пообщались с военнослужащими ведомства, находящимися на излечении", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что почетных гостей сопровождал первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов.