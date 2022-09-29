Путин: коллективный Запад пытается развязать кровавую бойню на территории СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад всеми возможными способами пытается спровоцировать возникновение конфликтов на территории СНГ.

29 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в своём пресс-релизе указал на факт того, что западные страны совместными усилиями пытаются развязать «кровавую бойню» на территории Содружества Независимых Государств.

Путин считает, что коллективный Запад ради достижения своих геополитических целей не побрезгует «поставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса» и отметил, что подобные сценарии развития событий уже неоднократно воплощались в реальность.