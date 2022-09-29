Владимир Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ
Российский президент заявил, что западные страны пытаются развязать сценарий разжигания конфликтов на территории СНГ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны коллективного Запада пытаются спровоцировать конфликты на всем постсоветском пространстве.
"Следуя поставленным целям наши геополитические противники готовы поставить под удар любую страну, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню", — сказал президент России.
Владимир Путин призвал страны СНГ оказывать друг другу всяческое содействие в непростых внешнеполитических условиях.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Путин: коллективный Запад пытается развязать кровавую бойню на территории СНГ
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