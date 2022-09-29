Владимир Путин заявил об угрозе терроризма со стороны Афганистана
Президент России убежден в том, что террористы из Афганистана могут строить преступные планы в странах СНГ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что террористы из Афганистана могут угрожать дестабилизацией обстановки в странах СНГ.
"Очевидно, что международные террористы, осевшие на территории Афганистана, могут строить агрессивные планы в отношении приграничных стран СНГ", — заявил президент России.
Владимир Путин подчеркнул, что террористы могут вербовать сообщников и создавать экстремистские ячейки.
Опубликовано: Максим Алексеев
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