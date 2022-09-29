З0 сентября день святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
Неслучайно православная церковь отмечает праздник 4 святых в один день, поскольку Вера, Надя и Люба погибли в один день. А вскоре скончалась и их мать.
Жили указанные святые во II веке в благочестивой семье христианской веры. Имена девочки получили в честь указанных в христианстве добродетелей и воспитывались в почтении к Богу.
Римской империей в то время правил Адриан II, который подверг христиан гонениям. Он узнал о благочестивой семье, потребовал доставить мать и дочерей к себе.
Поначалу всех четверых уговаривали добровольно отречься от Господа, перейти в язычество и принести жертвы языческим богам. Затем 3 девочек, а младшей было лишь 9 лет, начали пытать.
Но и под пытками Вера, Надя и Люба не отреклись от Господа и приняли мученическую смерть на глазах не могущей им помочь матери. София похоронила дочерей за пределами Рима, а на третий день сама скончалась от горя.
Все 3 мученицы причислены христианской церковью к лику святых.
Опубликовано: Staalker
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