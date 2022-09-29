У людей в депрессивном состоянии ускоряется процесс старения
Биологический возраст человека, подверженного депрессии, увеличивается почти на два года.
Ученые Стэндфордского университета пришли в выводу, что депрессия приводит к старению быстрее, чем такая привычка, как курение.
Негативное настроение непосредственно воздействует на биологические процессы в организме человека и внутренние органы.
«Человеческий мозг – это модератор состояния организма, который получает сигналы обо всех наших потребностях, недомоганиях. При нормальном функционировании мозг постоянно держит на контроле состояние своей оболочки – тела, потому как любое нарушение этой оболочки грозит ему самому. В угнетенном состоянии мозг начинает игнорировать поступающие сигналы, например, о том, что пора поесть или поспать»,— утверждает нейрофизиолог и социолог Кирилл Хмарский.
Депрессивное состояние присутствует минимум у 300 миллионов человек в мире. По информации ВОЗ депрессивное расстройство – причина 7,5% лет, прожитых с инвалидностью.
Опубликовано: Храмова Оксана
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У людей в депрессивном состоянии ускоряется процесс старения
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