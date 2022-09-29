Гутерриш: в ООН не примут итоги прошедших референдумов
Генсек ООН Гутерриш заявил, что не считает возможным принять итоги прошедших референдумов.
29 сентября РИА Новости сообщили, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя, так как референдумы прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем Российской Федерации.
Гутерриш отметил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, а любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права. Генсек ООН утверждает, что любое решение о присоединении не имеют юридической силы и заслуживает осуждения.
Опубликовано: Елена Калиновская
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