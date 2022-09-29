Киркорову и Баскову грозят санкции США

В Сенат США передан акт, где перечислены политики и звезды шоу-бизнеса России, которых хотят обвинить в том, что они нарушают права человека.

В августе Америка ввела санкции против гимнастки Алины Кабаевой, а также ряда российских бизнесменов и руководителей ведущих компаний. Недавно этот список расширился за счет внесения новых имен, сообщает СтарХит.

В Сенат США передан акт, где перечислены политики и звезды шоу-бизнеса России, которых хотят обвинить в том, что они нарушают права человека.

В нем более 190 фамилий. В их числе - Роман Абрамович, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Константин Эрнст, Эльвира Набиуллина, Валентина Терешкова, Павел Астахов, Екатерина Андреева и другие.

Среди селебрити названы Марат Башаров, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Никита Михалков, Валерий Гергиев. Николай Басков уже отреагировал на это. «Ну что ж. Я горжусь, что рядом в этом списке с такими достойными людьми», — написал 45-летний блондин в Telegram-канале.

Певец также добавил, что его не волнуют меры, предпринятые Штатами. «Я не в курсе про недвижимость других, но хочу еще раз сказать, что у меня нет и никогда не было заграничной недвижимости, счетов и другого гражданства», — заявил он.

Документ пока не вступил в силу, он будет рассмотрен и утвержден президентом Америки в течение 30 дней.