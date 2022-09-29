На частном самолете за большие деньги: стали известны детали побега Пугачевой из России

Сегодня днем Примадонна с детьми была замечена в московском аэропорту Внуково. Певица улетела в Израиль без обратного билета.

Как сообщают СМИ, Алла Пугачева спешно покинула Россию без обратного билета. Как уточняет СтарХит, Примадонна улетела за границу на частном джете. Перелет до Израиля стоил ей немалых денег.

Еще в прошлые выходные 73-летняя певица отдыхала в кругу музыкантов Игоря Крутого и Игоря Николаева, и о поездке ничего не говорила.

Но поклонники звезды ее решением не удивлены, ведь недавно Алла Борисовна сделала громкое заявление, обратившись в Минюст РФ с просьбой зачислить ее в иноагенты, потому что ранее такой статус получил ее муж Максим Галкин.

Тем не менее, публика рассчитывала, что Алла Пугачева придет проститься со своим другом Борисом Моисеевым, который умер накануне. Но Примадонна лишь помогла с организацией траурного мероприятия.

Многие публичные персоны ополчились против Аллы Борисовны. К примеру, Маргарита Симоньян, Михаил Шахназаров, Яна Поплавская, Владимир Соловьев критикуют действия артистки. Соловьев и вовсе попросил Пугачеву не возвращаться на Родину.

"Народ ответил, что о ней думает. Кто вообще сказал, что, если человек когда-то был великим, его величие подтверждается молчанием в самые важные в истории моменты", — возмущался тележурналист.