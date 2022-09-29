В Техасе девочка-подросток выстрелила из ружья в родного отца

В офисе шерифа сообщили о самоубийстве 12-летней девочки, ранившей своего отца в живот выстрелом из ружья.

Вместе с подружкой они придумали план по убийству своих близких, надеясь потом сбежать в штат Джорджия и начать свободную жизнь.

Вторая девочка отказалась от реализации задуманного против своей семьи. Тем не менее, ее задержали, предъявив участие в преступном сговоре с целью убийства.

По мнению медиков мужчина скоро пойдет на поправку, его жизни ничто не угрожает.

Его дочь нашли лежащей на улице возле дома с огнестрельным ранением в голову около полуночи. Под телом девочки был найден пистолет.