В Техасе девочка-подросток выстрелила из ружья в родного отца
В офисе шерифа сообщили о самоубийстве 12-летней девочки, ранившей своего отца в живот выстрелом из ружья.
Вместе с подружкой они придумали план по убийству своих близких, надеясь потом сбежать в штат Джорджия и начать свободную жизнь.
Вторая девочка отказалась от реализации задуманного против своей семьи. Тем не менее, ее задержали, предъявив участие в преступном сговоре с целью убийства.
По мнению медиков мужчина скоро пойдет на поправку, его жизни ничто не угрожает.
Его дочь нашли лежащей на улице возле дома с огнестрельным ранением в голову около полуночи. Под телом девочки был найден пистолет.
Опубликовано: Храмова Оксана
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