Путин потребовал «вернуть домой» неправомерно мобилизованных граждан

Президент РФ Владимир Путин потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации и вернуть домой тех, кто был необоснованно призван.

29 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности указал на ошибки, которые были допущены в рамках частичной мобилизации и потребовал незамедлительно устранить каждую из них.

Путин отметил, что выявлено множество случаев, когда людей, имеющих полное право на отсрочку, неправомерно призывали для прохождения воинской службы: многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и лиц, вышедших из призывного возраста, которых российский лидер приказал «вернуть домой».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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