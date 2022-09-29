Путин потребовал «вернуть домой» неправомерно мобилизованных граждан
Президент РФ Владимир Путин потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации и вернуть домой тех, кто был необоснованно призван.
29 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности указал на ошибки, которые были допущены в рамках частичной мобилизации и потребовал незамедлительно устранить каждую из них.
Путин отметил, что выявлено множество случаев, когда людей, имеющих полное право на отсрочку, неправомерно призывали для прохождения воинской службы: многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и лиц, вышедших из призывного возраста, которых российский лидер приказал «вернуть домой».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Путин потребовал «вернуть домой» неправомерно мобилизованных граждан
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