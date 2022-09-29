Эрдоган: Анкара готова стать посредником по Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

29 сентября президент Турции Тайп Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что необходимо «дать второй шанс» дипломатическим переговорам между Москвой и Киевом.

Эрдоган также заверил Путина в том, что Анкара готова сыграть роль посредника в случае возобновления переговоров, чтобы разрешить украинский конфликт мирным путём и не допустить возможной эскалации.