Путин: призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт
Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизации подлежат лишь те лица, которые уже имеют боевой опыт.
29 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин провёл видеоконференцию с постоянными членами Совета Безопасности РФ по вопросу частичной мобилизации граждан для участия в СВО.
Путин заявил, что в рамках мобилизации на воинскую службу из запаса могут призвать тех россиян, «кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».
Российский лидер также подчеркнул, что мобилизованные россияне сразу отправятся не в Донбасс, а в воинскую часть, где будут проходить дополнительную боевую подготовку, необходимую для успешного выполнения всех задач мобилизации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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