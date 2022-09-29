Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов по вопросу вхождения в состав РФ
Пресс-служба Кремля заявила о том, что президент РФ Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу об итогах референдума в Народных Республиках и освобождённых территориях.
В четверг, 29 сентября 2022 года, президент Российской Федерации провёл телефонный разговор с главой Турецкой Республики Тайипом Эрдоганом, о чём сообщает на официальном сайте пресс-служба Кремля.
В ходе разговора Путин проинформировал Эрдогана об итогах состоявшихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав Российской Федерации, которые прошли «в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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