Дерипаске грозит до 20 лет тюремного заключения в Соединённых Штатах

Российскому бизнесмену Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США в случае признания его виновным в обходе санкций.

29 сентября пресс-служба Министерства юстиции США заявило о том, что российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, подозреваемому в нарушении и обходе санкций, грозит до двадцати лет тюремного заключения в Соединённых Штатах, если американский суд признает его виновным.

Минюст США утверждает, что Дерипаска якобы нарушил введённые против него американским правительством санкционные ограничения благодаря своим предполагаемым помощницам Наталье Бардаковой и Ольге Шрики.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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