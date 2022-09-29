Дерипаске грозит до 20 лет тюремного заключения в Соединённых Штатах
Российскому бизнесмену Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США в случае признания его виновным в обходе санкций.
29 сентября пресс-служба Министерства юстиции США заявило о том, что российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, подозреваемому в нарушении и обходе санкций, грозит до двадцати лет тюремного заключения в Соединённых Штатах, если американский суд признает его виновным.
Минюст США утверждает, что Дерипаска якобы нарушил введённые против него американским правительством санкционные ограничения благодаря своим предполагаемым помощницам Наталье Бардаковой и Ольге Шрики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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