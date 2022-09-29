Пугачева покинула Россию, купив билет в один конец

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию.

Сегодня днем РИА Новости сообщили, что народная артистка СССР улетела в Тель-Авив из Внуково вместе с детьми. СМИ сообщают, что обратного билета в Россию у Пугачевой нет. Напомним, что после начала спецоперации Пугачева вместе со своим мужем телеведущим Максимом Галкиным покинула страну и улетела в Израиль.

Галкин в социальных сетях неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. Пугачева в конце августа вернулась в Моску. 17 сентября Максима Галкина признали иноагентом. После Пугачева попросила также признать ее иностранным агентом из-за чего была назначена проверка певицы по поводу возможной дискредитации ей российской армии.