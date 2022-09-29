Шварценеггер оставил в книге гостей бывшего немецкого лагеря запись
Известный актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер написал в гостевой книге Освенцима: I'll be back.
Актер посетил печально известный концлагерь в рамках сотрудничества с фондом Еврейского центра Освенцима.
«Эту историю нельзя забывать. Ее надо рассказывать снова и снова. Важно, чтобы не только еврейский народ сказал «никогда больше». Нужно, чтобы мы все пришли к такому выводу», - отметил 75-летний актер.
В гостевой книге звезда Голливуда оставил короткую надпись: I'll be back («Я вернусь»).
Опубликовано: Храмова Оксана
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