Шварценеггер оставил в книге гостей бывшего немецкого лагеря запись

Известный актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер написал в гостевой книге Освенцима: I'll be back.

Актер посетил печально известный концлагерь в рамках сотрудничества с фондом Еврейского центра Освенцима.

«Эту историю нельзя забывать. Ее надо рассказывать снова и снова. Важно, чтобы не только еврейский народ сказал «никогда больше». Нужно, чтобы мы все пришли к такому выводу», - отметил 75-летний актер.

В гостевой книге звезда Голливуда оставил короткую надпись: I'll be back («Я вернусь»).