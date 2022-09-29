У оператора «Турецкого потока» досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС
Новые европейские санкции привели к досрочному отзыву лицензии у оператора «Турецкого потока».
29 сентября пресс-служба компании South Stream Transport, осуществляющей строительство и осуществляет эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщила о том, как на предприятие повлияли введённые Европейским союзом 18 сентября санкции.
Отмечается, что оператор «Турецкого потока» досрочно лишился экспортной лицензии, но невзирая на это, санкции не ограничили продолжение транзита газа по морскому газопроводу, проходящему по дну Черного моря.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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