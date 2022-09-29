У оператора «Южного потока» из-за санкций ЕС досрочно отобрали лицензию

Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов отозвало лицензию у дочерней компании «Газпрома» South Stream Transport.

Компания South Stream Transport сообщила, что Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов отозвало лицензию на поставку оборудования для газопровода «Турецкий поток».

South Stream Transport больше не сможет эксплуатировать газопровод из-за невозможности поставлять для него оборудование и оказывать услуги по техническому обслуживанию. Это означает, что потребители в Сербии и Венгрии могут остаться без российского газа.

South Stream Transport подала новую заявку на лицензию, но никто не знает, будет ли она выдана.