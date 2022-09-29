У оператора «Южного потока» из-за санкций ЕС досрочно отобрали лицензию
Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов отозвало лицензию у дочерней компании «Газпрома» South Stream Transport.
Компания South Stream Transport сообщила, что Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов отозвало лицензию на поставку оборудования для газопровода «Турецкий поток».
South Stream Transport больше не сможет эксплуатировать газопровод из-за невозможности поставлять для него оборудование и оказывать услуги по техническому обслуживанию. Это означает, что потребители в Сербии и Венгрии могут остаться без российского газа.
South Stream Transport подала новую заявку на лицензию, но никто не знает, будет ли она выдана.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Польши: НАТО вступит в войну с РФ из-за применения ядерного оружия
У оператора «Южного потока» из-за санкций ЕС досрочно отобрали лицензию
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
У оператора «Турецкого потока» досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»