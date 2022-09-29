Что читают белорусы: онлайн-магазин составил рейтинг самых продаваемых книг

Самыми любимыми авторами белорусских граждан названы Владимир Короткевич, Джоан Роулинг, Фредрик Бакман, Оскар Уайльд.

Итак, какими книгами сегодня интересуются белорусы?

Классика: "Портрет Дориана Грея" О. Уайльда, "Маленькие женщины" Л. Олкотт, "Гордость и предубеждение" Дж. Остин, Э. М. Ремарк "Триумфальная арка", Р. Стивенсон "Клуб самоубийц".

Современная литература: швед Ф. Бакман "Тревожные люди", "Вторая жизнь Уве"; антиутопия и фантастика - А. Рэнд "Атлант расправил плечи", Д. Киз "Цветы для Элджернона", Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

Книги на белорусском языке: В. Короткевич "Каласы пад сярпом тваім", "Дзікае паляванне караля Стаха"; перевод "Маленькага прынца", И. Мележ "Людзі на балоце", В. Быков "Знак бяды".

Детективный жанр: книги Джона Маррса, Майка Омера. Из серии фэнтези: "Ведьмак" А. Сапковского.

Любят белорусы и биографические книги, различные истории успеха, статьи по психологии и саморазвитию. Из книг по воспитанию предпочитают М. Лабковского "Люблю и понимаю".

Книги для детей: "Дневник Стива, застрявшего в Minecraft", "Гарри Потер" Дж. Роулинг, "Маленький принц" Сент-Экзюпери, комиксы "Гравити Фолз".