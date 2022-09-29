Россия может ввести санкции на транзит газа через Украину и нанести очередной удар Европе

Россия угрожает ввести санкции против «Нафтогаза» - украинской энергетической компании, которая обеспечивает один из оставшихся маршрутов поставок газа в Европу.

Если такие санкции будут введены, европейский энергетический кризис усугубится прямо перед наступлением зимнего сезона.

«Нафтогаз» подал в арбитражный суд на «Газпром» из-за неуплаты российской стороной транзитных сборов за поставки газа в Европу.

«Газпром» полностью отверг претензии и пообещал «Нафтогазу» санкции, если разбирательство будет продолжено.

В результате таких санкций «Газпром» уже не сможет платить Украине за транзит газа, и поставки в Европу будут прекращены.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, компания намерена продолжать разбирательство.

Наташа Филдинг, глава отдела ценообразования на газ в регионе EMEA в Argus Media считает, что санкции станут худшим сценарием для Европы.

На данный момент по транзитному маршруту через территорию Украины поставляется 42 млн кубометров газа в сутки. В прошлом году в страны Евросоюза поступило 155 млрд кубометра российского газа, т.е. примерно 12,9 млрд кубометров в месяц.