Горбушу с Камчатки, приготовленную на экспорт, проверили на гельминтов: уровень оказался выше нормы
Пробу брали у рыбы, взятой из холодильных камер прямо в порту. Эксперты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в Уссурийске выявили критический уровень мертвых личинок гельминтов.
Допустимая норма превышена на 75%. Мороженая горбуша добыта камчатской компанией и была предназначена для экспорта. Всю партию рыбы придется изъять из оборота.
Как известно, дальневосточная морская продукция (рыба, кальмар, моллюски)очень подвержена заражению гельминтами. Угрозу для человека они представляют в живом виде.
Самый худший вариант - поражение паразитами мышечной ткани. Именно оттуда изъять личинки невозможно.
Владельцу забракованной продукции экспертная комиссия отправила письменное уведомление с требованием изъять горбушу из оборота.
Опубликовано: Храмова Оксана
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