Минтранс Беларуси сообщил, что Минск и Москва подписали соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России.

29 сентября пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь сообщила об очередном этапе в расширении сотрудничества в области грузоперевозок в рамках Союзного государства.

В ведомстве уточнили, что министры транспорта Беларуси Алексей Авраменко и России Виталий Савельев подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию Российской Федерации, что позволит обеспечить надежные и стабильные экспортные поставки.