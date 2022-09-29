Дом певца Данко в Крыму обокрали воры

В доме были только его жена Мария и 6-летний сын. Чтобы защититься на будущее, женщина взяла из питомника двух сторожевых собак.

Певец Данко попал в криминальную хронику. В его особняк в Ялте, куда певец с женой и ребенком перебрались два года назад, проникли неизвестные. Как сообщает КП, полиция теперь расследует дело о краже со взломом.

Самого Данко (настоящее имя - Александр Фадеев) в момент происшествия дома не было: артист находится на гастролях с "Дискотекой девяностых". В доме была лишь его супруга Мария Силуянова с шестилетним сыном.

"Все произошло утром, пока я крепко спала, - поделилась Мария. - У нас идет стройка - достраивается первый этаж. И я привыкла, что с утра рабочие на месте. Сегодня смотрю - ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли. А их, оказывается, еще не было: прибыли только через час.

Но кто тогда открыл ворота? Хозяйка вместе с рабочими осмотрела участок и не досчиталась раскладной лестницы и детского велосипеда.

"Этот ущерб мне не важен, - отмахнулась жена Данко. - Страшнее другое: пока мы спали с ребенком, неизвестный или неизвестные проникли на участок. Вероятно, налетчика что-то спугнуло, и он убежал, не потрудившись даже закрыть ворота. А если бы полез в дом?".

Силуянова вызвала полицию: стражи порядка сняли отпечатки пальцев и изъяли записи с камер наблюдения.

"Спокойнее от этого мне не стало: ночевать одной с ребенком страшно. Быстро установить охранную систему не получилось, потому я позвонила в питомник, откуда мне привезли двух сторожевых собак. Так что теперь мы под охраной, однако свет в доме не выключаю", - поделилась Мария Силуянова.