Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своём желании стать посредником на переговорах между Москвой и Киевом в случае их возобновления.

29 сентября миллиардер и бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о своём желании выступить в роли посредника на переговорах Россией и Украиной для скорейшего прекращения конфликта.

Трамп считает, что главным условием для завершения украинского конфликта является заключение мирного договора между Россией и Украиной, что по личному мнению политика, невозможно без его непосредственного участия в переговорном процессе, если стороны конфликта будут готовы вновь сесть за стол переговоров.