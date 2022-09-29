Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своём желании стать посредником на переговорах между Москвой и Киевом в случае их возобновления.
29 сентября миллиардер и бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о своём желании выступить в роли посредника на переговорах Россией и Украиной для скорейшего прекращения конфликта.
Трамп считает, что главным условием для завершения украинского конфликта является заключение мирного договора между Россией и Украиной, что по личному мнению политика, невозможно без его непосредственного участия в переговорном процессе, если стороны конфликта будут готовы вновь сесть за стол переговоров.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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