Спасать или не спасать: Евросюз не знает, как поступить с россиянами, бегущими от призыва

Перед странами Европы дилема: пускать к себе российских граждан, уклонающихся от мобилизации или ответить жестким отказом.

Страны Балтии, Польша, Финляндия настроены к россиянам негативно, особенно к тем, кто спасается от военной службы.

Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел в Латвии:

«Многие россияне, которые сейчас бегут из-за мобилизации, не возражали против убийства украинцев. Тогда они не протестовали. Допустить их к нам - значит создать значительные риски. К тому же есть множество стран за пределами ЕС, куда они могут отправиться»

Германия же, наоборот, готова помогать российским диссидентам. Глава Европейской программы миграции и многообразия выступает с призывом никого не оставлять в трудной ситуации:

«Есть важные причины, почему у каждого есть право просить убежища, - сказала Мари Де Сомер. - Мы не знаем личной ситуации ряда людей, которые сейчас искренне пытаются попасть в Европу. В то же время мы видим, что в России нарастают акции протеста. Они приводят к серьёзным последствиям для их участников. Я понимаю аргументы за то, чтобы сдерживать этот поток, но это не должно быть причиной лишать людей их индивидуального права на поиск убежища».

Отдельные государства Европы требуют от россиян при въезде предоставления доказательств неприятия политики президента Владимира Путина.