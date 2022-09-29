Индия покупает российскую нефть за доллары, поскольку с дирхамом ничего не получилось

Нефтеперерабатывающие компании Индии покупают нефть в России за доллары, хотя ранее планировались платежи в дирхамах ОАЭ.

В связи с санкциями, введенными США и странами Запада, Россия предложила покупателям энергоносителей платить за них не в евро и долларах, а в других валютах.

Трейдеры, которые занимаются поставками российской нефти, обратились к индийским компаниям с просьбой проводить платежи в эмиратских дирхамах.

Однако дубайский банк Mashreq, имеющий филиал в Нью-Йорке, отказался от проведения платежей в дирхамах.

Ранее в Индии был введено новый механизм для торговли в рупиях с согласованием обменного курса импортерами и экспортерами.

Иностранные банки получили разрешение покупать на избыточные средства государственные ценные бумаги, поскольку на счета в рупиях не начисляются проценты.

В апреле-августе этого года Индия импортировала из России товаров на 17,24 млрд долларов по сравнению с примерно 3,2 млрд долларов годом ранее. Причиной роста стало резкое увеличение закупок нефти.

Из-за санкций Запада круг покупателей российской нефти сузился, поэтому Индия смогла покупать ее с хорошей скидкой.