Индия покупает российскую нефть за доллары, поскольку с дирхамом ничего не получилось
Нефтеперерабатывающие компании Индии покупают нефть в России за доллары, хотя ранее планировались платежи в дирхамах ОАЭ.
В связи с санкциями, введенными США и странами Запада, Россия предложила покупателям энергоносителей платить за них не в евро и долларах, а в других валютах.
Трейдеры, которые занимаются поставками российской нефти, обратились к индийским компаниям с просьбой проводить платежи в эмиратских дирхамах.
Однако дубайский банк Mashreq, имеющий филиал в Нью-Йорке, отказался от проведения платежей в дирхамах.
Ранее в Индии был введено новый механизм для торговли в рупиях с согласованием обменного курса импортерами и экспортерами.
Иностранные банки получили разрешение покупать на избыточные средства государственные ценные бумаги, поскольку на счета в рупиях не начисляются проценты.
В апреле-августе этого года Индия импортировала из России товаров на 17,24 млрд долларов по сравнению с примерно 3,2 млрд долларов годом ранее. Причиной роста стало резкое увеличение закупок нефти.
Из-за санкций Запада круг покупателей российской нефти сузился, поэтому Индия смогла покупать ее с хорошей скидкой.
Опубликовано: Светлана Репина
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