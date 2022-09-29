В Киеве прокомментировали запрет на использование американских вооружений

Посол Украины в США рассказала, какие виды американского оружия запрещено использовать для ударов по территории России.

В интервью изданию "Европейская правда" посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что для нанесения ударов по территории России запрещено использовать только реактивные системы залпового огня HIMARS. Все остальные виды вооружений в договоренность между Киевом и Вашингтоном не попали.

"Это касается именно HIMARS", - сказала дипломат.

Оксана Маркарова подчеркнула, что США не устанавливали никаких ограничений для нанесения ударов по Крыму.