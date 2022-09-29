Путин призвал исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации
Владимир Путин утверждает, что все ошибки, допущенные в ходе призыва россиян в армию в рамках частичной мобилизации, должны быть исправлены.
29 сентября Владимир Путин провёл оперативное совещание с регулярными членами российского Совета безопасности, публично заявив, что в ходе частичной мобилизации в России был допущен ряд ошибок, которые обязательно должны быть исправлены. По словам Путина, военкоматы РФ нередко призывали на службу людей, которые не соответствуют критериям, заявленным в указе президента.
Владимир Путин утверждает, что неправомерно призванные в рамках мобилизации в России должны быть возвращены с воинских частей. При этом Путин заверил, что для такой репатриации нужно рассматривать каждый отдельно взятый случай.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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