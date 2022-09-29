"Ад за кулисами": доклад Сената Франции на тему насилия в порноиндустрии

Члены Сената Франции всерьез обеспокоены проблемой физического и сексуального насилия, присутствующего в контенте порноиндустрии.

Соответствующее исследование проводилось полгода. Делегация Сената по правам женщин и гендерному равенству выслушала выступления более 50 человек.

Среди них были непосредственно работники порноиндустрии, активисты движения, борющегося за права женщин и жертв насилия.

Все выступающие авторы отметили преобладание в порнографических сценах темы насилия.

При этом было акцентировано внимание на том, что детская аудитория 14 лет и младше имеет свободный доступ к подобному контенту.

Законодательно обоснованный запрет на просмотр порнографических сайтов лицам младше 18 лет ситуацию не спасает.