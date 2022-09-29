"Ад за кулисами": доклад Сената Франции на тему насилия в порноиндустрии
Члены Сената Франции всерьез обеспокоены проблемой физического и сексуального насилия, присутствующего в контенте порноиндустрии.
Соответствующее исследование проводилось полгода. Делегация Сената по правам женщин и гендерному равенству выслушала выступления более 50 человек.
Среди них были непосредственно работники порноиндустрии, активисты движения, борющегося за права женщин и жертв насилия.
Все выступающие авторы отметили преобладание в порнографических сценах темы насилия.
При этом было акцентировано внимание на том, что детская аудитория 14 лет и младше имеет свободный доступ к подобному контенту.
Законодательно обоснованный запрет на просмотр порнографических сайтов лицам младше 18 лет ситуацию не спасает.
Опубликовано: Храмова Оксана
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