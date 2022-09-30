Консульский отдел посольства РФ в Черногории приостановил работу

29 сентября отделение российского посольства на территории Черногории прекратил свою деятельность на неопределённый срок.

В ночь на 30 сентября российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ сообщило, что консульский отдел российского посольства в Черногории временно приостановил работу из-за недружественных действий черногорского государства.

В МИД России подчёркивают, что находящиеся в Черногории россияне могут обращаться в посольства РФ в соседних государствах в случае возникновения такой необходимости.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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