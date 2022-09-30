В Германии есть город, жителей которого не касаются энергетический кризис и рост цен на электроэнергию
К югу от Берлина расположен небольшой городок под названием Фельдхейм. Там живет около 130 человек, и ни один из них не переживает по поводу роста счетов за электроэнергию.
В середине 1990-х годов в городке начался эксперимент: были установлены ветряные турбины для обеспечения населенного пункта электроэнергией.
Потом в Фельдхейме построили местную сеть, установили солнечные панели и аккумуляторные батареи.
Появилась также биогазовая установка, которую использовали в фермерских хозяйствах для обогрева свинарников.
Сейчас в городе стоит уже 55 ветряных турбин, стоят установку по производству водорода. Тарифы на газ и электроэнергию здесь одни из самых низких в Германии.
Пока вся страна делает акцент на импорт ископаемого топлива, жители Фельдхейма пользуются собственной экологически чистой энергией.
Сюда каждый год приезжают тысячи людей со всего мира, чтобы убедиться в том, что такой подход действительно возможен уже сегодня.
Мэр местного муниципалитета Майкл Кнапе считает, что ключом к успеху Фельдхейма стало предоставление возможности местным жителям участвовать в проекте и получать от него выгоду.
Опубликовано: Светлана Репина
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