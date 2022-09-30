Женщина рассказала "Известиям", как украинские националисты убивали детей-беженцев

Дмитрий Зименкин, корреспондент "Известий", записал тяжелое интервью с женщиной, которая выжила при обстреле колонны беженцев.

Автомобили, в которых ехали дети, были с наклейками "Дети", "Люди", на них были белые повязки. Матери кричали: "Тут детки, не стреляйте!"

Но это не остановило тех, кто расстреливал мирных беженцев.

Легковые машины, где ехали семьи с детьми, были обстреляны первыми.

"Мамаши начали кричать: "Тут детки, не стреляйте". Никто не слышал. Как начали стрелять, это был ужас. Там дети были такие – ангелы. Всех поубивали. Ребенок годовалый. Что он им сделал?

Девочка пять лет. Она что, с ними воюет, что ли? Сволочи. Я их проклинать буду каждый день. Поубивали всех. Родители все лежат мертвые, детки по ним ходят"

Женщине, участнице этих кровавых событий, удалось выжить, она получила ранение в легкое. Оставшихся в живых раненых спасали проезжающие мимо случайные люди.

Рассказчицу отвезли в госпиталь в Сватово. Она называла напавших на колонну националистов "тварями" и "нелюдями".

"Как можно расстреливать детей? Там их было, наверное, больше десяти человек"