Женщина рассказала "Известиям", как украинские националисты убивали детей-беженцев
Дмитрий Зименкин, корреспондент "Известий", записал тяжелое интервью с женщиной, которая выжила при обстреле колонны беженцев.
Автомобили, в которых ехали дети, были с наклейками "Дети", "Люди", на них были белые повязки. Матери кричали: "Тут детки, не стреляйте!"
Но это не остановило тех, кто расстреливал мирных беженцев.
Легковые машины, где ехали семьи с детьми, были обстреляны первыми.
"Мамаши начали кричать: "Тут детки, не стреляйте". Никто не слышал. Как начали стрелять, это был ужас. Там дети были такие – ангелы. Всех поубивали. Ребенок годовалый. Что он им сделал?
Девочка пять лет. Она что, с ними воюет, что ли? Сволочи. Я их проклинать буду каждый день. Поубивали всех. Родители все лежат мертвые, детки по ним ходят"
Женщине, участнице этих кровавых событий, удалось выжить, она получила ранение в легкое. Оставшихся в живых раненых спасали проезжающие мимо случайные люди.
Рассказчицу отвезли в госпиталь в Сватово. Она называла напавших на колонну националистов "тварями" и "нелюдями".
"Как можно расстреливать детей? Там их было, наверное, больше десяти человек"
Опубликовано: Храмова Оксана
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