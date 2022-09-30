Россия собирается построить 1000 самолетов из своих запчастей к 2030 году

Государственная компания Ростех сообщает, что к 2030 году в России планируется построить 1000 самолетов без использования импортных комплектующих.

До этого года 95% пассажиропотока в стране обслуживали авиалайнеры Boeing и Airbus. Однако санкции сделали невозможным получение и самих самолетов, и запчастей к ним.

В Ростехе подчеркивают, что больше не будут полагаться на международное сотрудничество с западными странами.

В компании считают, что самолеты Boeing и Airbus больше никогда не будут поставляться в Россию.

Ранее бывший работник Министерства финансов и Центробанка Олег Вьюгин в интервью Reuters сказал, что Россию ждут годы спада в технологической сфере из-за санкций.

По его словам, стране придется тратить огромные ресурсы на воссоздание того, что уже есть в мире, но недоступно для импорта.

Аналитики сходятся во мнении, что сегодня одна экономика не способна воспроизводить возможности глобальной сети.

В августе появилась информация о том, что «Аэрофлот» снимает запчасти с работающих самолетов из-за дефицита поставок.